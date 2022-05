[Update]Nintendo is bezorgd over transitie naar de volgende console generatie

Update:

De officiële vertaling van de Q&A komt een stuk milder over dan de oorspronkelijke vertaling die via buitenstaanders kwam. De oorspronkelijke vertaling noemde het overgaan een groot obstakel en praatte over het verlagen van risico’s. Deze vertaling heeft het eerder over een taak en middelen. Wat een stuk minder doemdenkend overkomt.

We have already announced some software titles that will be released through next spring.

Unlike in the past, even though Nintendo Switch has gone through five years since its launch,

there is still a rich lineup of new titles to be released. The biggest reason for this is that, thanks

to the smooth launch of Nintendo Switch itself, we have been able to concentrate our

development resources on one platform. On the other hand, looking back on past experiences

of generational change such as the change from the Wii and Nintendo DS eras, we recognize

that one of our tasks is ensuring the transition to future generations of hardware is as smooth

as possible. To that end, we are focusing on building long-term relationships with our

consumers (through Nintendo Accounts). While continuing to release new Nintendo Switch

software for consumers to enjoy, we aim to maintain relationships across hardware generations

through services that utilize Nintendo Accounts and by providing opportunities for them to

experience our IP through other non-gaming channels.

Shuntaro Furukawa