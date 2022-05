Kirby 64 komt naar Nintendo Switch Online

Onze roze vriend duikt volgende week weer op!

Nintendo heeft aangekondigd dat Kirby 64: The Crystal Shards volgende week naar Nintendo Switch Online komt. Dat is Kirby’s eerste en enige avontuur op de Nintendo 64. Zoals gewoonlijk zal deze game alleen beschikbaar zijn voor eigenaren van het Uitbreidingspakket. Na deze release kunnen we volgende maand nog rekenen op Pokémon Snap. Daarna is echter onbekend welke plannen Nintendo verder heeft voor de N64. Toch is het waarschijnlijk dat het Uitbreidingspakket nog wel meer N64-spellen zal krijgen. Vanaf vrijdag 20 mei kan je in ieder geval genieten van Kirby 64: The Crystal Shards. Kijk jij uit naar deze game? Welke N64 games zou je verder graag nog zien verschijnen? Laat het ons weten in de reacties!

Reis naar de sterren voorbij Dream Land in het #Nintendo64-avontuur van #Kirby!



De schattige, kleurrijke platformgame Kirby 64: The Crystal Shards komt volgende week vrijdag naar #NintendoSwitchOnline + Uitbreidingspakket! pic.twitter.com/ES1uw3aLQM — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 13, 2022