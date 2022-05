Fall Guys hint op grote aankondiging

Krijgen we binnenkort eindelijk meer informatie over de Nintendo Switch-versie?

Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat Fall Guys werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Aanvankelijk zou de game vorig jaar in de zomer al uitkomen, maar dat is helaas niet gelukt. Eind vorig jaar werd dan ook bekendgemaakt dat we pas dit jaar meer informatie zullen krijgen over deze game. Inmiddels heeft Mediatonic bekendgemaakt dat we 16 mei om 19:00 een grote aankondiging mogen verwachten. Op het eerste oog geeft dit nog niks weg, echter heeft ook Nintendo deze tweet gedeeld. Kunnen we op deze datum dan eindelijk meer informatie over Fall Guys voor de Nintendo Switch verwachten?

Fall Guys is een Battle Royal waarin je begint met 60 spelers. In plaats van elkaar neer te schieten speel je verschillende mini-games, zoals het trotseren van een obstakelbaan, voetballen tegen de andere spelers of zo hoog mogelijk blijven staan op platformen die naar beneden vallen. Elke ronde vallen er een aantal spelers af, en je doel is om als laatst over te blijven en de troon te bemachtigen!

🚨 THE BIG ANNOUNCEMENT ™ 🚨



🗓️ 16th of May

⏰ 18:00 BST



📺 W H E R E ?

YouTube: https://t.co/bGKEHjiQPh

Twitch: https://t.co/ET3QrsrlrH



Also on Twitter, TikTok… everywhere



❤️ this tweet to be automatically notified when the announcement is live! 👀 pic.twitter.com/JbZOzY4TQJ — Fall Guys (@FallGuysGame) May 12, 2022