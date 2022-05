F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch komt eind dit jaar naar de Switch

Ga met al je vijanden op de vuist in deze schitterende 2D metroidvania.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch is een 2D metroidvania die eind vorig jaar verscheen op de PC, PS4 en PS5. De game is daar goed ontvangen, en alhoewel een officiële Switch aankondiging uitbleef verscheen er eerder dit jaar wel een vermelding op een Taiwanees ratingsboard. En het heeft misschien even geduurd, maar deze bleek wel correct te zijn. Eerder vandaag kondigde uitgever Microid aan dat de game eind dit jaar op de Switch verschijnt, zowel fysiek als digitaal. Wanneer precies is nog niet duidelijk, alleen dat het eind dit jaar zal zijn. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je de oude launch trailer bekijken.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch speelt zich af in Torch City, een stad waar tot op zes jaar geleden vooral dieren woonden. Zes jaar geleden viel de Machine Legion binnen, en alhoewel de stad dapper verzet bood heeft dit legioen uiteindelijk de stad gekoloniseerd. Jij speelt Rayton, een voormalige verzetsstrijder uit deze stad. Na de oorlog leeft hij een veelal teruggetrokken bestaan, maar nadat zijn vriend op agressieve manier gearresteerd wordt besluit Rayton nogmaals terug te vechten. Met zijn wapen, een enorme mechanische vuist, gaat hij op pad, maar hij bevind zich al snel in een groter plot tussen de maffia, het verzet en het legioen.