Derde seizoen Pokémon Reizen aangekondigd

Pokémon Ultimate Journeys zal dit jaar nog gaan stralen!

The Pokémon Company heeft Pokémon Ultimate Journeys aangekondigd, het 25ste Engelse seizoen van de Pokémon anime. Dit is het derde seizoen in de Pokémon Journeys-reeks, die in Nederland bekendstaat als Pokémon Reizen. Deze reeks is gebaseerd op Generatie 8 in de Pokémon games, waar Pokémon Sword en Shield, Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, en Pokémon Legends: Arceus aan toebehoren. Het volgende citaat is een korte inhoud van het nieuwe seizoen volgens The Pokémon Company:

The stakes are higher than ever for Ash, Goh and Chloe as they advance toward their goals! As the Pokémon World Coronation Series tournament heats up, intensive training is in store for Ash, Pikachu and their Pokémon friends. Meanwhile, Goh embarks on a series of challenging trial missions to become a member of Project Mew. And as Chloe and Eevee learn about the different evolutionary paths that Eevee can take, will they be able to come to a decision about its future? Get ready for nonstop action, familiar faces from journeys past and more Pokémon discoveries to be made!”

Een van de populairste onderdelen van Pokémon Reizen is de terugkeer van geliefde personages uit vorige seizoenen van de anime. Gym Leaders, Champions, vrienden en rivalen keren allemaal terug tijdens de reizen van Ash, Goh en Chloe. Momenteel beëindigt Pokémon Reizen bijna zijn tweede seizoen, Pokémon Meester Reizen. Ergens in de loop van het jaar kunnen we ook een Nederlandse vertaling van het nieuwe seizoen verwachten. Voor fans die de anime liever in het Japans kijken, ligt de serie al een stuk voorop de rest van de wereld. Daar komen binnenkort al de afleveringen uit over de gevechten in de Pokémon World Coronation Series. Zo ver zijn we hier nog niet, maar hieronder kan je nu wel de nieuwe trailer voor Pokémon Ultimate Journeys bekijken.