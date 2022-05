Amazing Superhero Squad voor de Switch verschijnt op 25 mei 2022

Leid vanaf eind mei een team van superhelden!

Heb jij altijd al gedroomd om leiding te geven aan een team van superhelden? Dat kan in de komende game Amazing Superhero Squad! Dit simulatiespel is ontwikkeld door Siberian Koala en wordt uitgegeven door Sometimes You. Op 25 mei 2022 verschijnt het spel in de eShop en is tot en met de releasedag voor te bestellen voor €5,59. Vanaf 26 mei 2022 zal het spel weer de normale prijs hebben van €6,99. Bekijk onderaan dit artikel de releasetrailer van Amazing Superhero Squad.

In Amazing Superhero Squad red je Storborg City van rampen en schurken. Stel je eigen team samen met helden, die elk hun sterke en zwakke punten hebben. Combineer je heldenteam zo, dat ze zo efficiënt mogelijk de problemen in de stad oplossen. Je zult ook al je superhelden aan het werk moeten houden om hun eigenschappen en krachten bij te houden, want anders zullen ze op een gegeven moment niks meer kunnen doen. Naast het redden van Storborg City moet je ook je eigen organisatie in de gaten houden. Er worden samenzweringen gesmeed onder de superhelden en die moet de speler gauw de kop in drukken.

