Space Tail Every Journey Leads Home aangekondigd voor Nintendo Switch

Verken de ruimte met deze lieve hond!

Space Tail Every Journey Leads Home is een nieuwe 2,5D-platformgame van de studio Longterm Games en indie-uitgever RedDeerGames. In de game spelen we met Bea een lieve canine hond, die naar de ruimte is gestuurd in de begindagen van het ruimtereizen. In het echt zijn er, voordat mensen de ruimte in gingen, eerst tests met dieren gedaan. Deze hebben het uiteraard niet overleefd. Ontwikkelaar Longterm Games heeft met deze game besloten om een verhaal te vertellen over een hond die het wel heeft overleefd.

In de game word je er als speler regelmatig aan herinnerd dat je met een hond speelt. Zo kun je blaffen, achter je staart aan rennen en observeer je de wereld met je zintuigen. Het gaat dan met name om ruiken, zien en horen. Dit zijn de belangrijkste elementen van de zogenaamde detectivemodus. Al deze zintuigen helpen je om plekken te bereiken en je te beschermen voor gevaar. In de wereld van de game bevinden zich namelijk ook verschillende vijanden.

Buiten deze vijanden zijn er ook NPC’s die wel vriendelijk zijn. Spelers kunnen met deze NPC’s praten via een dialoogsysteem dat is gebaseerd op het gedrag van de hond. Pas wel goed op met het uitkiezen van antwoorden. Elke actie heeft namelijk gevolgen. Tijdens je ruimtereis heb je in ieder geval twee vrienden die de hele game bij je blijven. Dit zijn ruimtecomeet Roze en Robot 8089Y. Zij houden jou gezelschap en helpen je met het oplossen van puzzels.

Space Tail Every Journey Leads Home moet ergens in de herfst verschijnen voor Steam en de Nintendo eShop. Een prijs en een releasedatum hebben we helaas nog niet. Bekijk de trailer hieronder: