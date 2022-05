Rabbids: Adventure Party wordt mogelijk buiten China uitgebracht

Rabbids: Party of Legends zou de naam kunnen zijn voor de wereldwijde release.

In 2019 meldden we dat er een nieuwe Rabbids-game werd aangekondigd met de titel Rabbids: Adventure Party. Niet veel later bleek dat de game alleen in China uitgebracht zou worden. Van een wereldwijde release was toen geen sprake. Echter zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken waaruit kan blijken dat het een wereldwijde release gaat krijgen. Wel onder een ander titel, namelijk Rabbids: Party of Legends. In de financiële resultaten die Ubisoft heeft gedeeld staat namelijk Rabbids: Party of Legends genoemd als multiplatform release. Verder staat er ook dat die game tussen april en juni 2022 zal moeten verschijnen. De verwachting is dus dat er zeer snel meer duidelijkheid over gaat komen.

Rabbids: Adventure Party is een spel gebaseerd op het Chinese verhaal ‘Journey to the west’. Het spel bestaat verder vooral uit minigames die je met Joy-Con kan spelen. Verwacht jij dat Rabbids: Party of Legends de titel is voor de wereldwijde release van Rabbids: Adventure Party? Laat het ons weten in een reactie!