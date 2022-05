Nintendo is bezorgd over transitie naar de volgende console generatie

Eergisteren bracht Nintendo hun financiële resultaten naar buiten van het afgelopen fiscale jaar. Hierin werd onder andere duidelijk gemaakt dat er van de Switch vorig jaar 23,06 miljoen stuks zijn verkocht. Hiermee staat de teller nu op 107,65 miljoen verkochte exemplaren. Hoewel 23 miljoen een mooi aantal is gaat het wel om 20% minder dan vorig jaar. Naar aanleiding van deze financiële resultaten beginnen de gesprekken over de volgende console generatie ook alweer verder op te borrelen. In een Q&A met verschillende Japanse investeerders heeft Nintendo president Shuntaro Furukawa het volgende verteld over de resultaten en de toekomst van het bedrijf:

In tegenstelling tot het verleden blijven we doorgaan met het uitbrengen van een groot aantal games, zelfs vijf jaar na de release. Dit doen we omdat de Switch een erg goede launch had. Het bracht ons in staat om al onze ontwikkelingsmiddelen te focussen op één platform. Maar of de transitie van de Switch naar de volgende generatie hardware net zo smooth zal verlopen is een grote zorg voor ons. Op basis van onze ervaringen met de Wii en de DS en andere hardware is het erg duidelijk dat het één van de grootste obstakels is om gemakkelijk van het ene naar het andere platform over te stappen.

Om dit risico te verkleinen richten we ons op het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten. Terwijl we bezig blijven met het lanceren van nieuwe software op de Switch houden we ons ook bezig met het leveren van services die gebruik maken van Nintendo accounts en andere IP’s buiten gaming software. We willen zo een blijvende impact op onze klanten houden.