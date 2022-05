Mario Strikers: Battle League krijgt overview trailer

Ga vanaf 10 juni aan de slag met deze chaotische voetbalgame!

Over iets minder dan een maand is het dan eindelijk zover. Dan kunnen we lekker voetballen met Mario en zijn vrienden in Mario Strikers: Battle League! Omdat de game al bijna uitkomt brengen ze meer informatie over de game naar buiten. Zo is er vandaag weer een nieuwe trailer van de game verschenen. In deze overview trailer zien we wat de game allemaal inhoudt. Zo krijgen we onder andere samenwerkingstactieken te zien. Je kunt een teammate bijvoorbeeld tackelen om hem of haar een extra boost te geven onderweg naar de goal. Ook maakt de trailer meer bekend over de verschillende personages, het gearsysteem en de onlinemodus.

De tien verschillende personages hebben allemaal hun eigen statistieken. Mario is bijvoorbeeld heel allround en Bowser is erg sterk en kan hard schieten. Deze eigenschappen kun je vervolgens verbeteren met de uitrusting die je in de game krijgt. Zo kun je de personages sneller laten rennen, ze weerbaarder maken tegen tackles of ze nog harder laten knallen! In de online modus speel je in plaats van vijf tegen vijf potjes van vier tegen vier. Je kunt alleen online of samen met één vriend of vriendin op de bank tegen nog zes andere mensen spelen.

Ook kun je online een voetbalclub oprichten of je bij een club voegen. Deze clubs bestaan uit maximaal 20 verschillende spelers. Speel je goed dan wordt je hiermee beloond met punten. Haal je veel punten dan komt jouw club in een hogere rank, waarmee je tegenover sterkere spelers komt te staan. De rank die je aan het eind van een voetbalseizoen hebt behaald zal vervolgens bepalen in welke divisie jij het volgende seizoen begint. Bekijk de trailer hieronder: