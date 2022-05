Hollow Knight: Silksong zal mogelijk binnenkort verschijnen

"Het kan niet lang meer duren, zeker!"

Hollow Knight Silksong is een beetje de Breath of the Wild 2 onder de indie games. Al sinds de allereerste aankondiging van de game in februari 2019 kijken fans van het eerste deel er al reikhalzend naar uit. Gelukkig kunnen we deze fans nu een beetje geruststellen. Vorige maand vonden namelijk de Unity Awards plaats. In deze award show was er ook een categorie voor de “most anticipated game” van 2022. Team Cherry is er met deze award vandoor gegaan. Dit werd bekendgemaakt op het Unity Blog waar je ook de andere winnaars kunt vinden. Tijdens het ophalen van de award gaf de ontwikkelaar ons ook een kleine update over de game:

“We zijn vereerd dat Hollow Knight Silksong de prijs voor de meest verwachte game heeft gewonnen en waarderen alle fans die ons steunen tijdens het maken van de game enorm! Hartelijk bedankt. We kijken uit naar de dag dat we de game met jullie allemaal kunnen delen. Het kan nu niet lang meer duren, zeker!”.

De uitspraak “het kan niet lang meer duren” kan natuurlijk nog steeds maanden betekenen als het op games aankomt. Hopelijk betekent het dat we hem tegen het einde van de zomer periode kunnen spelen. Wanneer denk jij dat Hollow Knight: Silksong zal gaan verschijnen? Laat het ons vooral weten in de reacties!