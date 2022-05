Griezel dit jaar nog mee met Alan Wake

Durf jij deze duistere game te spelen?

Remedy Entertainment heeft aangekondigd dat Alan Wake komende herfst beschikbaar zal zijn als remaster op de Nintendo Switch. Eerder maakte het spel Control van dezelfde uitgeverij haar intrede op de cloud. Dit zal bij Alan Wake niet het geval zijn, wel zal hij enkel digitaal te verkrijgen worden, in ieder geval bij de lacering. Er is op het moment nog niet heel veel informatie beschikbaar, maar de studio geeft aan dat dit de komende maanden zal volgen.

Alan Wake gaat over de gelijknamige hoofdpersonage die schrijver is, helaas kan hij al twee jaar lang geen letter op papier krijgen, waardoor hij besluit samen met zijn vrouw er op uit te gaan. Wat een gezellige vakantie zou worden boordevol inspiratie wordt één grote nachtmerrie. Wanneer hij zijn vrouw door iets meegesleurd ziet worden het water in bedenkt hij zich geen moment en springt hij achter haar aan. Later, na deze vreemde ‘droom’, wordt hij wakker in zijn auto na een ongeval, waarna opeens alle inwoners van het pittoreske dorpje hem willen omleggen. Door het ontdekken van zijn getypte pagina’s komt hij steeds meer te weten over zijn eigen verblijf in het dorp, waar hij blijkbaar al een week aanwezig is..

Bijgevoegd de trailer van de remastered versie voor de PS4 en PS5, om mensen die onbekend zijn met Alan Wake een idee te geven van wat ze te wachten zal staan.