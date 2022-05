We Are OFK verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch

Beleef een interactieve reis over het vormen van een band!

Tijdens de Indie World-presentatie van vandaag kwam We Are OFK, een spel van Team OFK, ook voorbij. Net zoals bijvoorbeeld Ooblets en Totally Accurate Battle Simulator zal ook deze game in de zomer verschijnen. Op de exacte releasedatum zal helaas nog wel even gewacht moeten worden. Gelukkig is er al wel een trailer vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

In We Are OFK beleef je een interactieve reis over het vormen van een band en het leven in Los Angeles. De bijzondere personages die je ontmoet zijn volledig ingesproken en door middel van een geanimeerde serie neem je een kijkje in het leven van Itsumi Saito en haar vrienden. De vijf afleveringen zullen wekelijks verschijnen en zijn dus niet meteen bij lancering beschikbaar.