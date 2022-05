Wayward Strand komt op 21 juli uit

Luister naar de verhalen van de mensen in het vliegende ziekenhuis!

Tijdens de Indie World werd Wayward Strand onthuld voor Nintendo’s hybride console. Dit hartverwarmende spel is gemaakt door ghost pattern en draait om de verhalen van de mensen in een vliegend ziekenhuis. Tevens is er een releasedatum bekendgemaakt voor Wayward Strand. Vanaf 21 juli kunnen Switch-bezitters aan de slag met deze titel.

Wayward Strand speelt zich af op het platteland in Australië in een vliegend ziekenhuis in de jaren 70. Het hoofdpersonage is de tienerjournaliste Casey Beaumaris en zij luistert naar de verhalen die de mensen vertellen. De verhalen spelen zich echter wel realtime af, dus je zal moeten kiezen naar wie je luistert. Probeer op deze wijze de mysteries van de luchtschip te ontrafelen. Aangezien je niet alle verhalen in één playthrough kan aanhoren, zal je de game meerdere keren moeten spelen om alles te weten te komen.

Is Wayward Strand iets voor jou? Heb jij al zin om te luisteren naar alle verhalen die mensen jou te vertellen hebben? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!