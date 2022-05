Voer donuts aan een hond in Dog’s Donuts

Let op: alleen donuts voeren aan de hond in de game, niet aan jouw trouwe viervoeter!

Ben jij iemand die graag kleine puzzelspelletjes speelt op mobiele apparaten? Dan is Dog’s Donuts voor de Nintendo Switch iets voor jou! In deze game van QUByte Interactive schiet je met een kanon donuts naar de hond Duke, zodat hij de ronde snacks lekker kan oppeuzelen. In de eerste levels zal het bijna onmogelijk zijn om te missen, maar al snel zul je donuts om muren heen en over ravijnen moeten zien te krijgen. Je krijgt hierbij de hulp van ventilatoren, trampolines en zelfs explosieven. Al deze moeite om Duke de hond te voorzien in zijn behoefte van versierde donuts.

Dog’s Donuts is een puzzelspel in de traditie van klassiekers op mobiele platforms als Angry Birds en Cut The Rope. Door slim gebruik te maken van natuurkundige wetten en maffe machines krijg je de donuts bij Duke. Er zijn maar liefst 40 levels om te voltooien en de originele soundtrack draagt bij aan de unieke sfeer van Dog’s Donuts. Dog’s Donuts verschijnt morgen, 12 mei 2022, in de eShop en kost slechts €3,99. Bekijk hieronder alvast de trailer van de game.

