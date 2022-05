Schiet jouw weg door het wilde westen met Gunbrella

Is het een geweer, is het een papaplu? Nee! Het is Gunbrella!

Op de Indie World Broadcast van vandaag zijn enkele toffe Indie Games aangekondigd, waaronder Gunbrella van Doinksoft en Devolver Digital. In actie- en avonturenspel Gunbrella speel je als een chagerijnige houthakker die een bijzonder wapen in bezit heeft, namelijk de gunbrella! Het is zowel vuurwapen als paraplu, wat goed uitkomt in deze game. Reil en zeil over daken van saloons in dorpjes met de paraplu en ga gevechten aan met tegenstanders met het pistool. Laat zien dat je niet bang bent voor gangsters en geesten, de politie en sekteleden. Zoek in de tussentijd onderdelen om de gunbrella verder te upgraden.

De zijwaartsscrollende game Gunbrella wordt volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch, gelukkig kunnen we nu al genieten van de doldwaze trailer.