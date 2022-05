OneShot: World Machine Edition komt deze zomer naar de Switch

Ontdek een game waarin jij een actieve rol speelt!

Eind vorig jaar werd de Switch versie van OneShot aangekondigd. Dit vanwege het 5jarige bestaan van de game toen, oorspronkelijk komt de game alweer uit 2016. Sindsdien hebben we er niet veel meer van gehoord, tot de Indie World Showcase van vandaag. Hierdoor weten we nu dat de game de ondertitel OneShot: World Machine Edition heeft, en dat hij deze zomer naar de Switch komt. Of de World Machine Edition nog extra’s bevat is helaas niet genoemd, en ook is nog niet bekend wanneer de game precies naar de Switch komt. Nog even wachten op wat meer informatie dus. Hieronder kun je een oude trailer bekijken.

Het hoofdpersonage van OneShow is Niko, een kind van een andere wereld dat per abuis in deze terecht is gekomen. Het heeft de taak gekregen om licht te brengen in een verduisterde wereld. Dat doet het echter niet alleen, aangezien jij (jij als in JIJ) de taak hebt gekregen Niko te begeleiden. En wat hier ook aan de hand is in deze vreemde wereld blijft niet binnen de perken van het game scherm…