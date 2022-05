OMORI krijgt releasedatum, komt volgende maand naar de Switch

Deze intense RPG komt volgende maand eindelijk naar de Switch!

OMORI heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Het was al langer bekend dat de game deze lente naar de Switch zou komen, maar nu weten we ook wanneer. De titel zal vanaf 17 juni beschikbaar zijn, dezelfde datum als de fysieke versie die van fangamer.com te pre-orderen is. Benieuwd naar de game? Een oude trailer kun je alvast hieronder bekijken.

OMORI is een RPG waarin je speelt als Sunny een zogenaamde hokikomori (iemand die in extreme isolatie leeft). De game speelt zich grotendeels af in een fantasiewereld waarin Sunny de vorm aanneemt van zijn alter ego Omori. In deze wereld speel je op het eerste gezicht een RPG vol kleurrijke vrienden en vijanden. Je ontdekt echter al snel een vergeten vergeten verleden, en de keuzes die je hiermee maakt bepalen het lot van jouw leven en je vrienden… zowel in de fantasiewereld als daarbuiten. Let wel, het betreft hier een bijzonder diepe indiegame met een extreem duister randje.