LEGO Brawls verschijnt eind deze zomer op de Nintendo Switch

Pas jouw minifiguur aan en neem deel aan een kindvriendelijke knokpartij!

LEGO Brawls werd in 2019 uitgebracht op Apple Arcade en zal deze zomer de overstap maken naar consoles. Red Games Co. heeft dit kindvriendelijke LEGO-spel gemaakt. De game werd al in februari in de Nintendo Direct aangekondigd voor de Nintendo Switch met een vage release van zomer 2022. Dit is iets uitgesteld naar het einde van de zomer. Daarnaast lijkt het erop dat Bandai Namco als uitgever optreedt voor de game op consoles. Het YouTube-kanaal van Bandai Namco heeft namelijk een aankondigingstrailer gedeeld. Deze is hieronder te bekijken. Verder is er bekendgemaakt dat er een fysieke versie zal verschijnen van LEGO Brawls.

LEGO Brawls is net als Super Smash Bros. Ultimate een vechtgame, maar dan in het LEGO-universum. Het is mogelijk om de minifiguurtjes naar wens aan te passen zodat het voor ieder zijn speelstijl geschikt. Je kan het zo gek niet bedenken of het kan wel als wapen gebruikt worden, denk aan een stokbrood of een taartkanon. Daarna ben je klaar voor de strijd om ermee te knokken op iconische LEGO-sets als locatie. Tevens zijn er meerdere multiplayer-modi. Op de bank kan je met tot 8 vrienden spelen en online met 8 spelers of in co-op met twee tot vier spelers.

Ben jij klaar voor de strijd met absurde LEGO-personages? Hoe zou jij graag jouw minifiguur maken? We horen het graag in een reactie.