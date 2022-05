Kickstarter-game Backpack Hero krijgt Switch-release

Deze roguelike moet in de loop van 2023 verschijnen op Nintendo's hybride console.

Op Kickstarter heeft de game Backpack Hero niet alleen het streefbedrag van $20000 opgehaald, maar het tienvoudige bijeen weten te krijgen. Met bijna $224000 op de teller zal er ook een Switch-versie ontwikkeld worden. Alle geplande versies van Backpack Hero zullen in de loop van 2023 gaan verschijnen. Backpack Hero is bedacht door Jasper, een gamemaker met meer dan 20 jaar ervaring. Onder de naam TheJaspel zal hij het spelidee samen met Binary Counter en GangsRobin uitwerken tot de daadwerkelijke game.

Backpack Hero is een roguelike met inventory management-elementen. De heldin van deze game is een muis en met een enorme rugzak verkent zij vele kerkers en andere eindeloze doolhoven. Het doel van het spel is om je dorp zo groot mogelijk uit te breiden. Dit doe je door onontdekte plekken te verkennen. Hoe verder je komt, hoe hoger je ervaringsniveau wordt en hoe meer je in je rugzak kan wegstoppen. Door de gevonden voorwerpen en wapens op de meest optimale manier in te pakken, krijg je een beloning in de vorm van bijvoorbeeld een kleine power boost van je wapen. Bekijk onderaan dit artikel de introductietrailer van Backpack Hero. Speel de demo gratis op Kickstarter en ontdek tegelijk meer over deze veelbelovende game.

Hoe lijkt jou Backpack Hero? Welk bedrag zou jij betalen om de Switch-versie te spelen? Vertel het ons hieronder!