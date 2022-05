Cult of the Lamb komt dit najaar naar de Nintendo Switch

Bouw een gemeenschap en los je schulden af.

In Cult of the Lamb kruip je in de wollige vacht van een bezeten lammetje. Dit enorm schatte babyschaap is gered van een verschrikkelijke afgang door een onheilspellende vreemdeling, daarom is het aan jou om de schuld terug te betalen. Dit doe je door een gemeenschap op te bouwen. Verzamel middelen om het creëren van gebouwen mogelijk te maken en stap in de meest angstaanjagende kerkers. Maar let op: hier lopen dodelijke insecten rond die wel een hapje lam lusten. Cult of the Lamb zit boordevol verzamelen, gevechten, bouwen en overleven.

Heb jij wat er nodig is om de eindbaas van de kerker: Shamura, te verslaan? Kom er dit jaar nog achter, wanneer Cult of the Lamb verschijnt op Nintendo Switch. Een exacte datum is helaas nog niet bekend.