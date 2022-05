Batora: Lost Haven verschijnt dit najaar en krijgt nieuwe trailer

Batora: Lost Haven schittert met een nieuwe trailer tijdens de Indie World Showcase.

De aankomende RPG Batora: Lost Haven van de ontwikkelaar Team 17 heeft nieuwe beelden alsmede een releaseperiode gekregen tijdens de Indie World Showcase. Zo is duidelijk geworden dat de game in het najaar van 2022 naar Nintendo´s hybride console moet komen. Een exacte releasedatum werd nog niet genoemd maar wél kwam onderstaande trailer vol gameplaybeelden voorbij.

Batora: Lost in Heaven is het beste te omschrijven als een lineaire, verhaalgedreven, interplanetaire actie-RPG waarin hack-and-slash-actie wordt gecombineerd met twin-stick-shooter-elementen. In deze titel gaat hoofdrolspeler Avril een avontuur aan op verschillende planeten nadat een groot deel van de aarde is vernietigd. Neem het op tegen bijzondere levensvormen, maak keuzes over het lot van het universum en gebruik zowel jouw geestelijke als fysieke aanvallen.

