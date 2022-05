Another Crab’s Treasure laat je in het leven van een krab duiken

Aggro Crab is terug met een gloednieuw spel. Na de satirische Going Under zul je nu de huid van een heremietkreeft in duiken. Another Crab’s Treasure moet een soulslike 3D platformer worden waarin je een heremietkreeft speelt. Dit kreeftje, Kril, neemt het op zich om achter de oorzaak van de vervuiling te komen. Hoewel het spel in 2023 verschijnt voor de Switch en PC liep het team al langer met het idee van de game. Naja in elk geval een Art Director van de developer zoals in zijn verklaring te lezen is:

“I’ve had this game idea about a hermit crab that wears trash as a shell for like 6 years and nobody would let me do it. They would say things like ‘We don’t have the budget’ or ‘You literally just drew a picture of a crab on a paper towel.’ That’s when Kowloon Nights came in with a fat stack of cash and bankrolled this dumb game about crabs eating garbage and fighting other crabs during the end of the world. Now Another Crab’s Treasure is real and there’s nothing anyone can do about it. I love this game.”

Nick Kaman – Art Director bij Aggro Crab