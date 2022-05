Sword of the Vagrant in juni naar de Switch

Deze port is al om de hoek!

In het Japanse tijdschrift Famitsu is er nu een release datum bekend gemaakt voor de Switch versie van The Vagrant. Zoals je aan de titel van dit bericht kan zien zal deze versie Sword of the Vagrant heten. Eerder was al bekend gemaakt dat DICO en Rainy Frog de handen ineen slaan om deze port een werkelijkheid te maken, maar nu weten we beter wanneer. Juni dit jaar komt het spel nog uit voor de Switch. Een specifieke datum ontbreekt nog, maar het tijdschrift hint dat in een volgende editie van het tijdschrift er meer informatie volgt! Het goeie nieuws is vooral dat we nu weten wanneer we Sword of the Vagrant kunnen verwachten.

The Vagrant? Sword of the Vagrant? Waar gaat het spel ook alweer over? In deze met de hand getekende 2D actie RPG kruip je in de huid van Vivian, een moedige krijgster. Ze probeert haar familie terug te vinden door de voetsporen van haar vader nauwgezet te volgen. Al snel ontdekt ze dat haar eigen geschiedenis duisterder is dan verwacht.

Van een rustig kuststadje tot onheilspellende bossen en spookachtige kastelen, Vivians avontuur speelt zich af tegen het decor van de prachtige fantasiewereld Mythrilia. Help jij haar om haar vaardigheden te verbeteren? Dat is broodnodig, want onderweg stoot ze op meer dan zeventig verschillende vijanden. Hoe haar verhaal precies afloopt, bepaal jij. The Vagrant kent namelijk meer dan één einde.

Hieronder nog een keer de trailer om de muziek, stijl en actie van de game te laten zien:

Bron: Famitsu