Pokémon Unite krijgt Espeon als nieuwste toevoeging

Een nieuwe ranged attacker duikt het gevecht in

Vanaf 16 mei kun je het gaan beleven. Espeon komt als volgende speelbare karakter en valt in de categorie “ranged attacker”. Wat er nog ontbreekt is verder bijna alles. Er is nog geen trailer op dit moment en ook geen uitleg over de skills die deze psychic-type pokémon naar de game zal brengen.

This Ranged Attacker uses its psychic power to predict your victory! Espeon arrives in #PokemonUNITE on 5/16. pic.twitter.com/IJqUJBHhv6 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) May 10, 2022

Het roster van kiesbare pokémon blijft zich mooi uitbreiden. Vorige maand zagen we Azumarill erbij komen, met daarvoor Duraludon en Hoopa. In de tussentijd is er al een flinke kiesbare lijst van speelbare karakters. Je kunt Pokémon Unite gratis spelen op de Switch, maar ook op mobiel via iOS of Android. Voor een compleet overzicht en meer info kun je op de officiële website terecht.

Is Espeon een pokémon waar je op zat te wachten of blijf je toch bij de vertrouwde karakters? Wat voor skills zal Espeon hebben? Hoe zal je Espeon spelen? Aangezien dit de tweede Eevee evolutie in de game zal zijn, betekent dit dat je met Eevee kan kiezen tijdens de match welke evolutie je pakt? Wie speel je het liefst? Laat het hieronder weten.