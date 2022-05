Monster Hunter krijgt een nieuwe Switch Pro Controller

Als je op zoek bent naar een nieuwe Pro Controller is er binnenkort een nieuw design.

Update: In een officieel persbericht wat na publicatie van dit artikel is verschenen wordt 30 juni bevestigd voor de controller.

De Switch Pro Controller heeft de afgelopen jaren verschillende speciale uitvoeringen gehad. Van Smash tot Splatoon. Of het nu een opdruk was of gekleurde handvaten ieder was uniek op zijn eigen manier. Binnenkort (waarschijnlijk 30 juni) verschijnt er een nieuwe editie. Ditmaal heeft die een print van de Elder Dragon, Malzeno, er op. Malzeno is het hoofdmonster van de aankomende Monster Hunter Rise-uitbreiding.

Verder is de controller gewoon de standaard grijze kleur, maar er zal dus tussen de knoppen een print van het monster zitten. Wanneer die exact uit komt is niet bekend, maar het logische is op of rond de release van de DLC.