Metroid Dread nu officieel de best verkochte Metroid game aller tijden

Nipt Prime voorbij, hoe ver kan Metroid Dread gaan?

Het is nog niet met een grote sprong, maar Metroid Dread heeft Metroid Prime overnomen als meest verkochte Metroid game. In de laatste data van Nintendo is te zien dat Metroid Prime 2.84 miljoen keer verkocht is, maar Metroid Dread nu 2.90 miljoen stuks heeft aangetikt.

Voor fans misschien geen bijzonder nieuws, aangezien vele lijsten en onder andere de best verkopende games van Nintendo afgelopen jaar de game al noemen. Nu heeft Metroid Dread dus het stokje overgenomen als best verkochte Metroid game. Dat houdt hopelijk in dat Nintendo duidelijk doorheeft dat de Metroid serie nog veel te bieden heeft. Hieronder nog een lijstje van alle Metroid games en de verkochte aantallen van hoog naar laag:

Metroid Dread – 2.90 miljoen stuks

Metroid Prime – 2.84 miljoen stuks

Metroid – 2.73 miljoen stuks

Metroid II – 1.72 miljoen stuks

Metroid Fusion – 1.6 miljoen stuks

Super Metroid – 1.42 miljoen stuks

Metroid Prime 3 – 1.41 miljoen stuks

Metroid Prime 2 – 1.1 miljoen stuks

Metroid Prime: Hunters – 1.08 miljoen stuks

Mocht je dus nog twijfelen of Metroid Dread het waard is om te halen, dan is dit nieuws mogelijk wat je nodig hebt om je te overtuigen. De game kwam origineel uit in oktober 2021 en doet het dus erg goed. Wat vind jij? Had je dit al verwacht? Of is het misschien niet helemaal verdiend? Welke Metroid game is volgens jou de nummer 1? Laat het hieronder weten.