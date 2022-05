Kijk je mee? Monster Hunter Sunbreak Digital event

Capcom onthult om 16:00 nieuwe informatie over Sunbreak, de Monster Hunter Rise-uitbreiding.

Op 30 juni zal er een grote uitbreiding verschijnen voor Monster Hunter Rise. De Sunbreak-uitbreiding verschijnt dan en zal vele toevoegingen met zich meebrengen. Wat er exact tijdens het evenement getoond gaat worden is onbekend, ook weten we niet hoe lang de presentatie gaat duren. De vorige die in maart plaatsvond was maar 20 minuten lang.

Het is bovendien waarschijnlijk dat dit de laatste informatie gaat zijn voor de uiteindelijke release in juni, dus mocht je alvast een sneak peek willen hebben op wat je te wachten staat is het aangeraden dit te gaan kijken.