EA Sports FIFA is niet meer, band tussen EA en FIFA is verbroken

Het is tijd voor een nieuwe stap voor de EA voetbal games.

Het was al maanden een gerucht, maar toch leek het onwerkelijk. EA en FIFA, twee organisaties die sinds 1993 al samenwerkten aan voetbalspellen, hebben hun samenwerking verbroken. FIFA wilde meer geld en EA wilde juist minder betalen en zag kans om los te breken van de FIFA-naam. EA Sports staat namelijk onlosmakelijk verbonden met voetbalspellen en dus heeft de maker de FIFA-naam niet meer nodig.

De deal die al bestond is nog uitgebreid tot na de Women’s World Cup, maar daarna is er geen FIFA-spel meer van EA wat zal verschijnen. FIFA 23 is dus de laatste van EA. Mogelijk zal een andere uitgever de licentie wel oppakken, maar dat is nog maar afwachten. EA stopt echter niet met het maken van de games. Ze zullen alleen vanaf nu EA Sports FC gaan heten. Inmiddels blijkt uit verschillende berichten al dat de eredivisie in elk geval ook aanwezig zal zijn in EA Sports FC.

Het voordeel hiervan is dat EA dezelfde game kan houden zonder veel uit te geven aan de licentie voor de FIFA-naam. Alle licenties voor spelers en clubs zijn namelijk los van de FIFA-licentie.

Join The Club

Learn more July 2023#EASPORTSFC



More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2022