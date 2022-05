Dit waren de best verkopende Nintendo games van het afgelopen jaar

Als je wilt weten hoe goed Nintendo software heeft verkocht ben je hier aan het juiste adres.

Naast de goede verkopen van de hardware doet ook software het enorm goed. Nintendo heeft aangekondigd dat de Switch de hoogste sell-through van first-party software heeft van welke hardware familie dan ook. Dit is ook flink te zien aan de software verkopen.

Zo hebben Brilliant Diamond en Shining Pearl samen 14,65 miljoen exemplaren verkocht. Nu zijn sommigen hiervan double packs en kopen sommigen beide games voor de version exclusives en de verzameling, maar ook een enkelvoudige Pokémon is erg populair. Pokémon Legends: Arceus heeft namelijk in de paar maanden dat het spel uit is maar liefst 12,64 miljoen exemplaren verkocht. Mario Party Superstars heeft 6,88 miljoen verkocht. Skyward Sword HD met 3,91 miljoen exemplaren. Dit is al meer dan het oorspronkelijke spel op de Wii. Tot slot heeft Metroid Dread ook flink wat verkocht met 2,90 miljoen exemplaren.

Ook evergreen titels als Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing: New Horizons blijven het enorm goed doen. Deze zijn respectievelijk 9,94 miljoen en 6,01 miljoen keer verkocht in het afgelopen jaar. Wanneer je alles combineert met andere publishers zijn er afgelopen jaar 39 titels op de Switch geweest die in datzelfde jaar meer dan één miljoen exemplaren hebben verkocht.

De digitale verkopen zijn ook met 4,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt volgens Nintendo door de add-on content voor Animal Crossing en Mario Kart 8. Ook Nintendo Switch Online en download-only titels deden het goed. Mobile deed het wat minder goed. Hier is een daling van 6,5% te zien naar een inkomst van 53,3 miljard yen.

Op dit moment heeft Nintendo 26 games die zij hebben uitgebracht die meer dan een miljoen keer zijn verkocht. Deze titels zijn alleen games die zij wereldwijd hebben uitgegeven. Spellen als Octopath Traveler en Bravely Default staan hier dus niet tussen. Het is wel leuk om te zien dat experimentele games als Game Builder Garage ook populair genoeg is om de 1 miljoen lat te doorbreken. De 26 games die afgelopen jaar meer dan één miljoen keer zijn verkocht zijn hieronder met hun totalen te zien.

Mario Kart 8 Deluxe – 45.33 miljoen

Animal Crossing: New Horizons – 38.64 miljoen

Super Smash Bros. Ultimate – 28.17 miljoen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 26.55 miljoen

Pokemon Sword / Shield – 24.27 miljoen

Super Mario Odyssey – 23.50 miljoen

Super Mario Party – 17.78 miljoen

Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 14.65 miljoen

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 14.53 miljoen

Ring Fit Adventure – 14.09 miljoen

New Super Mario Bros. U Deluxe – 13.31 miljoen

Splatoon 2 – 13.30 miljoen

Pokemon Legends: Arceus – 12.64 miljoen

Luigi’s Mansion 3 – 11.43 miljoen

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 9.43 miljoen

Mario Party Superstars – 6.88 miljoen

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 4.22 miljoen

The Legend of Zelda Zelda: Skyward Sword HD – 3.91 miljoen

Metroid Dread – 2.90 miljoen

Kirby and the Forgotten Land – 2.65 miljoen

New Pokemon Snap – 2.40 miljoen

Mario Golf: Super Rush – 2.35 miljoen

Miitopia – 1.68 miljoen

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 1.59 miljoen

WarioWare: Get It Together! – 1.27 miljoen

Game Builder Garage – 1.06 miljoen