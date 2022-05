De Switch heeft het vorig jaar weer erg goed gedaan

In het afgelopen jaar zijn er ruim 23 miljoen exemplaren van de Switch verkocht.

Nintendo heeft vandaag de cijfers bekend gemaakt van het afgelopen jaar. In het jaar wat van april 2021 tot maart 2022 liep, heeft de Switch het weer enorm goed gedaan. Totaal zijn er 23,06 miljoen Switches verkocht. Hiervan was het grootste gedeelte de gewone Switch met 13,56 miljoen exemplaren. Gevolgd door het in oktober uitgekomen OLED-model met 5,80 miljoen exemplaren. De overige 3,70 miljoen komen van de Switch Lite. Deze aantallen zijn 20% lager dan vorig jaar, maar Nintendo verwijt dit vooral aan tekorten van onder andere de halfgeleiders. Iets wat niet uniek is voor de Switch, maar vele fabrikanten last van hebben.

Met deze 23,06 miljoen kom je op een totaal van 107,65 miljoen Switches die in iets meer dan 5 jaar zijn verkocht en dat houdt in dat die officieel de Wii en PS1 verkopen heeft verslagen met als volgende doel de PS4. Ook doet de software het goed met een totaal van 822,18 miljoen games die totaal zijn verkocht.

Natuurlijk heeft Nintendo ook wat onthuld over de opbrengsten van het afgelopen jaar. Zo is de winst bijna 5 miljard euro. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig fiscale jaar (2020-2021), wat enorm genoot van de release van Animal Crossing en het begin van de pandemie. De exacte cijfers zijn hieronder te zien.

– Net sales this period – 1,695.3 miljard yen

– Operating profit – 592.7 miljard yen

– Ordinary profit – 670.8 miljard yen