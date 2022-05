Alle details uit de Monster Hunter Digital Event

Heb je de presentatie gemist? Geen nood, alle informatie (en opname) vind je hier.

Om 16:00 liet Capcom meer zien van de Monster Hunter Rise: Sunbreak-uitbreiding. Door twee ontwikkelaars, Ryozo Tsujimoto en Yoshitake Suzuki, werden er nieuwe monsters, een nieuwe vaardigheid en nieuwe quests onthuld. Ook kregen we meer te weten over de Elder Dragon Malzeno, die bovendien op een speciale Pro Controller zal verschijnen.

Om te beginnen de nieuwe monsters voor de DLC. Zo zal de bekende Flying Wyvern Seregios weer verschijnen. De “thousand-edged dragon” is bekend door zijn stekelige huid en de snelle bewegingen die die in de lucht kan maken. Van zijn huid kan die schubben afstoten die voor een bleed status zorgen. Naast dit terugkerende monster zijn ook de Aurora Somnacanth en Magma Almudron aangekondigd. De eerste geeft een constante koude mist af die de kans op bevriezen verhoogd en zal met ijs aanvallen. De Almudron echter valt aan met gesmolten stenen. Iets wat ook wel logisch is met zo een naam.

Tot slot is er meer onthuld over Malzeno. Deze draak heeft de leiding over een zwerm parasieten die de energie van hun prooien absorberen. In gevechten zal Malzeno de bloodblight status kunnen oproepen. Wanneer je hiermee geraakt wordt zul je in een duel moeten vechten voor je leven.

Als hunter heb je om deze nieuwe monsters aan te kunnen flink wat extra training nodig. Daarom kun je in Kamura village verschillende nieuwe technieken leren. Waaronder een Switch Skill Swap vaardigheid. Deze vaardigheid laat je als hunter tussen twee loadouts wisselen wanneer je maar wilt. Hierdoor wordt het flexibeler om skills die je nodig hebt te kiezen. Vanaf 16 mei zullen de Monster Hunter socials hier meer over onthullen.

De laatste onthulling waren nieuwe Follower Quests. Deze hunts zijn manieren om quests te voltooien met personages uit het verhaal. Deze personages zijn de Followers en hebben ieder een eigen specialisatie. Hoe verder je komt des te meer Followers vrijgespeeld worden.

Tijdens de Digital Event werd onderstaande trailer onthuld:

De uitbreiding verschijnt dus 30 juni en zal een nieuwe verhaallijn, nieuwe monsters en gevechtsmogelijkheden met zich meebrengen. Wanneer je Monster Hunters Stories 2 save data hebt krijg je ook een Navirou layered armor voor je Palicoes. De volledige presentatie (16 minuten lang) is eventueel hieronder te bekijken: