Uitslag DN poll – Naar welke sport in Nintendo Switch Sports keken jullie het meeste uit?

Welke sport was vooraf aan de release het meest in trek?

De DN-poll is terug van weggeweest en onlangs konden jullie weer je stem uitbrengne op een nieuwe poll. Dit keer was de vraag naar welke sport in Nintendo Switch Sports jullie het meeste uitkeken. Veel van jullie hebben hun stem uitgebracht en nu is het dan ook tijd om de uitslag bekend te maken. Uiteraad vind je nu ook weer een gloednieuwe poll om je stem op uit te brengen! Dit keer is de vraag: Ga jij Mario Strikers: Battle League kopen?

Bowlen, tennis, voetbal of wellicht toch badminton? Of is Nintendo Switch Sports uberhaupt veels te sportief? De uitslag is duidelijk, verrweg de meeste van jullie keken het meeste uit naar een gezellig potje bowlen. Opvallend genoeg zijn er ook nog best wat stemmers die kozen voor geen enkele sport, of wel Switch Sports is té sportief. Volleybal was duidelijk het minste in trek van alle aanwezige sporten. Alle resultaten kun je hieronder zien!

Ben jij inmiddels al druk aan de slag met Nintendo Switch Sports? En welke sport is nu jouw favoriet?