The Centennial Case: A Shijima Story krijgt een fysieke release

Het nieuwste moordmysteriespel van Square Enix krijgt naast een digitale versie ook een fysieke versie.

Op 12 mei 2022 zal in de Nintendo eShop het spel The Centennial Case: A Shijima Story verschijnen. Het aankomende spel komt uit de koker van Square Enix. De gamedirector is Koichiro Ito van Metal Gear Solid V en de producer is Junichi Ehara van NieR: Automata. The Centennial Case: A Shijima Story is volgens de beschrijving een live-action mysterie-avontuur. Je speelt in dit spel als Haruka Kagami, een boekenschrijfster van moordmysteries. Wanneer zij onderzoek doet voor haar nieuwste werk, raakt zij betrokken bij de onverklaarbare sterfgevallen onder de Shijima-familie. De game speelt als een visual novel met live-action filmbeelden. De beelden zijn Japans gesproken met Engelse ondertiteling. Je onderzoekt kamers en omgevingen om aanwijzingen en getuigen te vinden. Vervolgens moet je de gevonden aanwijzingen en getuigenverklaringen combineren tot een concluderende reconstructie. Bekijk hieronder de officiële aankondigingstrailer voor een visuele indruk.

The Centennial Case: A Shijima Story is vanaf 12 mei 2022 te koop in de eShop voor €49,99. Vroege kopers van de digitale versie krijgen daarbij ook toegang tot de digitale soundtrack van de game. Voor de verzamelaars zal Square Enix ook fysieke versie uitbrengen op de releasedag. Helaas betreft dit alleen een Japanse versie, maar zal de gamecard ook de Engelse taaloptie ondersteunen. Via onder andere deze webshop is The Centennial Case: A Shijima Story verkrijgbaar.

Wat vind jij van deze nieuwe titel van Square Enix? Ga jij dit moordmysterie van de Shijima-familie oplossen? Laat het ons hieronder weten in een reactie!