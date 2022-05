AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative vertraagd naar juli

Helaas twee weken langer wachten.

Spike Chunsoft heeft aangekondigd dat de release van AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative is vertraagd naar 8 juli. De release was oorspronkelijk gepland voor 24 juni, maar vanwege achterstanden in productie en vervoer wordt het spel met twee weken vertraagd. Om gelijkheid te behouden wordt de digitale release ook vertraagd tot 8 juli. Deze vertraging betreft alleen Europa en Oceanië, dus het spel komt in de Verenigde Staten nog steeds uit op 24 juni. De release van de de eerste AI: The Somnium Files kreeg in 2019 zeer positieve reviews. Wij gaven het spel zelf een 9,3 en waren er dus erg over te spreken! Hier is hopen dat deze sequel het wachten ook waard zal zijn. Kijk jij uit naar de release van AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative? Wat vind je van deze vertraging? Laat het ons weten in de reacties!

