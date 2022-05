Red Art Games brengt gelimiteerd een fysieke versie van Mayhem Brawler uit

Nog een tot dusver alleen downloadbaar spel krijgt een kans om fysiek uit te komen.

Al jaren zijn er verschillende bedrijven die downloadbare games een fysieke uitgave geven. Van Super Rare Games tot Limited Run, ieder met zijn eigen games en doelen. Ook Red Art Games doet dit en de nieuwste telg van hun is Mayhem Brawler. Dit spel zal op 24 juni een fysieke versie krijgen die gelimiteerd is tot 2.900 stuks. De game welke in 2021 al verscheen in de digitale winkels is voor €34,99 te pre-orderen via de webshop van de uitgever.

In Mayhem Brawler keer je terug naar de 90’s met een beat ‘em up-game die veel weg heeft uit dat tijdperk. Of je nu alleen speelt of met offline co-op, het spel laat je de flow aanpassen door de speler beslissingen te laten nemen. Door deze beslissingen kun je uiteindelijk uitkomen op één van de drie eindes in het spel.