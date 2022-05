Bekijk hier gameplaybeelden van Time on Frog Island

Geniet hier van bijna 50 minuten aan gameplay!

Over ongeveer twee maandjes kunnen Switch-bezitters aan de slag met Time on Frog Island. Hoewel het dus nog wel even duurt voordat de game verschijnt, zijn er toch al gameplaybeelden tevoorschijn gekomen. Het YouTube-kanaal NintendoEverything heeft namelijk bijna 50 minuten aan beelden online gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Het spel gaat vanaf 12 juli voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank en je hebt voor deze titel 451 megabyte aan vrije opslagruimte nodig om de game te kunnen downloaden.

In Time on Frog Island ben je als matroos gestrand na een vreselijke storm op een nogal vreemd eiland. Omdat je boot helemaal verwoest is besluit je het eiland te verkennen, maar al snel kom je erachter dat er vele kikkers te vinden zijn die jouw taal niet spreken. Hoewel je van de bevolking niks gratis krijgt is het ruilen van voorwerpen wel een optie. Gelukkig zijn er voldoende puzzels te vinden die jou op het juiste pad brengen. Gaat het jou lukken om van dit eiland af te komen?