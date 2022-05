Nieuwe gameplaybeelden voor Mario Strikers: Battle League

Vijf minuten aan gameplay om van te genieten

Het is al bijna zover. 10 juni verschijnt de nieuwe Mario Strikers game voor de Switch. Het is alleen nog een maandje wachten, en dus kunnen we in de tussentijd genieten van alle voorproefjes die worden uitgebracht. De officiële Japanse website is nu online, met hierin art en andere beelden. Niet iedereen van ons kan denk ik vloeiend Japans, dus ook fijn dat er een video is met 5 minuten aan gameplay. We hebben eerder al een gameplay trailer gedeeld, maar nu dus een video met alleen gameplay.

In Mario Strikers: Battle League ga je, net als in de voorgaande Mario Strikers game, voetballen! Het is dan alleen wel op een typische Mario manier waarin een scheidsrechter ontbreekt en alles dus kan gebeuren. De welbekende Mario items vliegen door het beeld terwijl je met bekende karakters over het veld rent. In deze nieuwe titel kun je zelfs 5 tegen 5 spelen. Dus gooi een schild over het veld of beuk je tegenstander tegen een elektrisch hek om de bal te spelen, alles kan!

10 juni 2022 verschijnt de game digitaal in de eShop en fysiek in de winkels. Wie gaat het spel halen? Of is er nog wat meer overtuiging nodig?