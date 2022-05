Genshin Impact nog steeds in ontwikkeling voor de Switch

We hoeven ons geen zorgen te maken dat de game is geannuleerd.

Genshin Impact, van de makers miHoYo, werd al eerder uitgebracht op onder andere de PlayStation 4 en enkele jaren terug werd ook een Nintendo Switch-versie aangekondigd. Het bleef de laatste tijd echter wel erg stil over de versie voor Nintendo´s hybride console. Opvallend genoeg is de game inmiddels wel ook al speelbaar op de Playstation 5 én kun je de game zelfs spelen op je smartphone. Toch hoeven we niet bang te zijn dat de Nintendo Switch-versie is geannuleerd, deze is nog steeds in ontwikkeling.

De ontwikkelaar van het spel heeft laten weten dat de beperktere hardware van de Nintendo Switch de reden is dat de ontwikkeling van versie aanzienlijk langer duurt duurt. Xin Yang, de Global PR specialist bij miHoYo, heeft nu echter benadrukt dat de versie nog wel degelijk in ontwikkeling is. De hardware van de Nintendo Switch is inmiddels inderdaad al zes jaar oud, wat in sommige gevallen dus kan zorgen voor lastigere ontwikkeling.

The Switch version is still in development, and we will release more information as we progress further along. Genshin Impact team tegenover GoNintendo.com