[Review] The Stanley Parable: Ultra Deluxe – Tijd om tegendraads te zijn

The End is Never The End.

The Stanley Parable kwam oorspronkelijk uit in 2013 voor pc. Dit spel werd toentertijd al ontzettend goed ontvangen, mede omdat het anders was dan andere spellen. Nu, negen jaar later, is het spel opnieuw uitgegeven in een Ultra Deluxe-variant. Je krijgt hierbij nog steeds het oude spel, maar er is heel veel content toegevoegd. Daarnaast is deze game nu ook eindelijk beschikbaar gekomen voor diverse consoles, waaronder de Nintendo Switch. Weet dit spel na negen jaar nog steeds te verrassen?

Een simpel kantoorbaantje

In dit spel speel je als Stanley. Stanley is gewoon een kantoormedewerker. Althans, dat denk je. Op een dag komt Stanley het kantoor binnen. Het is verdacht stil om hem heen. Hij kijkt rond, maar ziet geen enkele collega. Dit kan niet kloppen, toch? Stanley besluit om op te staan en om de situatie eens grondig te onderzoeken. Eenmaal opgestaan, begint het spel pas echt. Je kan vrij rondlopen en elke ruimte onderzoeken. Tijdens het lopen wordt er echter gepraat tegen je door de verteller. Deze legt precies stap voor stap uit wat je moet doen. Zo kom je op een gegeven moment een ruimte binnen waar je twee kanten op kunt. Je kunt de linker deur pakken, zoals de vertellen aanraadt, of je kan tegendraads doen en de rechter deur pakken. Wat wordt jouw keuze?

Een unieke ervaring

Zelf heb ik eerlijk gezegd nog nooit een spel als The Stanley Parable: Ultra Deluxe gespeeld. Dit spel geeft namelijk een compleet unieke ervaring. Dit is ook de reden dat ik eigenlijk zo min mogelijk over de game zelf wil vertellen; het is iets wat je echt zelf zult moeten ervaren. Op elk moment dat je een keuze moet maken, kun je doen wat jij zelf wilt. Je kunt naar de verteller luisteren, of je kunt compleet tegendraads zijn en doen wat je zelf wilt. Die laatste optie maakt het spel alleen een stuk interessanter.

Het spel bestaat uit redelijk korte runs, wat het tegelijkertijd heel interessant maakt voor de Switch. Je kunt het spel er simpelweg even bij pakken, één of een paar runs doen en het apparaat vervolgens weer wegleggen. Elke run die je doet maakt het spel tevens weer een stuk interessanter. Steeds kom je weer iets tegen wat er eerst niet was. Zo had een eerder genoemde kamer eerst twee deuren waar je links of rechts kan, op een gegeven moment zijn er veel meer deuren. Daarnaast verken je steeds meer nieuwe gebieden en weet de verteller jou goed te entertainen met grappen. Verder bevat het spel de Ultra Deluxe-content, wat nog veel meer content aan de game toevoegt. Aan het begin wordt ook gevraagd of je The Stanley Parable al eens hebt gespeeld. Als je hier ja op antwoordt, vermoed ik dat deze content vroegtijdig beschikbaar komt, al heb ik hier zelf nee geselecteerd. Ook deze content zorgt weer voor allerlei geheime paden en geheime einden, waardoor je uren zoet kunt zijn met deze game.

Humor en zelfspot

The Stanley Parable komt uit 2013 en dat is af en toe wel echt te merken. Grafisch kun je zien dat de game al wat ouder is, al vind ik dit niet per se negatief. Het is namelijk totaal niet storend als je aan het spelen bent, aangezien je genoeg te doen hebt in deze game. Wel merkte ik dat de framerate af en toe iets naar beneden ging, waardoor het beeld een klein beetje schokte. Net zoals de soms wat verouderde graphics, vond ik ook dit echter niet storend. Daarnaast heeft de game echt geweldig stemacteerwerk, ingesproken door Kevan Brighting. Er zit genoeg humor in, alles wordt precies op het juiste moment gezegd en er is ook regelmatig zelfspot te horen. Het enige nadeel, als je de game veel achter elkaar speelt, is dat de teksten (maar ook de magie van het spel) wat herhalend kunnen zijn. Hierdoor is het dan ook fijn om gewoon af en toe enkele runs te doen.

Conclusie

The Stanley Parable: Ultra Deluxe geeft je een compleet unieke ervaring. Je moet in dit spel constant tegendraads zijn, waardoor je veel geheime paden en einden ontdekt. Het spel zit boordevol humor en zelfspot, waardoor het geweldig blijft om te spelen. Het spel is perfect om te spelen op de Switch aangezien elke run redelijk kort is. Je ontdekt elke run ook weer nieuwe dingen, waardoor je nieuwsgierig blijft wat je de volgende keer weer tegen zult komen. De enige nadelen zijn dat het spel op een gegeven moment wat in herhaling kan vallen en dat er af en toe een hapering is, al is dat laatste echt niet storend. The Stanley Parable: Ultra Deluxe is zeker een game die je zelf moet ervaren.

+ Je krijgt een unieke ervaring

+ Door de redelijk korte runs, is de game ideaal voor de Switch

+ Het stemacteerwerk is geweldig gedaan en zit vol humor en zelfspot

+ Doordat er steeds dingen veranderen binnen de runs, blijf je nieuwsgierig

– De game heeft af en toe last van frame drops

– Het kan later in het spel wat herhaaldelijk aanvoelen

DN-Score: 8,0