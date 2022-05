[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

The Centennial Case: A Shijima Story

Verschijnt op: 12 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

In The Centennial Case: A Shijima Story duik je in een verhaal waarbij je mythes van de dood onthult en antwoorden van het leven zult vinden. Het spel is een live-action mysterie avonturengame rondom het thema waar iedereen interesse in lijkt te hebben: het eeuwige leven. Verzamel aanwijzingen, stel een hypothese op en gebruik logica om mysteries op te kunnen lossen.

Seven Pirates H

Verschijnt op: 12 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Aye aye kapitein! Ben je klaar om de zeilen te hijsen en op avontuur te gaan? Stel een team van monstermeiden samen en ga op zoek naar schatten en glorie! In de Monsupi zee liggen verloren schatten en hoofdpersonages Parute Kairi en monsterjongen Otton zijn vastbesloten deze te vinden. Om naam te maken als grote piraat gaat Parute Kairi stelt ze een crew samen, ze komen er echter al snel achter dat een koning over de zeeën heerst, dit leidt tot confronaties.

Aery – A New Frontier

Verschijnt op: 12 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Neem een zweefvlucht in Aery – A New Frontier, een 3D verhaalgedreven verkenningsspel waarbij de speler als een vogel over de wereld zweeft. A New Frontier laat een nieuwe sci-fi omgeving zien waarin te volgen is hoe de mensheid evolueert en ze nieuwe planeten gaan bewonen. In het spel kun je dus letterlijk door ruimte én tijd reizen waarbij verschillende stadia van menselijke ontwikkeling zijn te volgen.

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 mei:

10 mei 2022: Eiyuden Chronicle: Rising – €14,99

10 mei 2022: Wolfstride – €12,99

12 mei 2022: Infinite Links – €14,99

12 mei 2022: Get-A-Grip Chip and the Body Bugs – €2,39

12 mei 2022: Flippin Kaktus – €11,99

12 mei 2022: Attenat 1942 – €13,99

12 mei 2022: Dungeons of Dreadlock – €10,00

12 mei 2022: Japanese Nekosama Escape – €8,99

12 mei 2022: Dog’s Donuts – €3,99

12 mei 2022: Summer Days – €4,99

12 mei 2022: Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing – €9,99

12 mei 2022: Vesper: Zero Light Edition – €9,99

12 mei 2022: Red White Yellow Stingray – €11,00

12 mei 2022: Rogue Lords – €29,99

13 mei 2022: Prinny Presents NIS Classics Volume 2 – €39,99

13 mei 2022: HellGunner – €4,99

13 mei 2022: Kiddy Memory – €3,99

13 mei 2022: Hyper Echelon – €14,99