Ocarina of Time is nu onderdeel van Video Game Hall of Fame

Bekijk nu Ocarina of Time, Ms. Pac-man, Dance Dance Revolution en Sid Meier's Civilization in het National Museum of Play!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time is dan nu eindelijk onderdeel van de Video Game Hall Of Fame in The Strong National Museum of Play in Rochester New York. Dit museum opende in 2015 zijn deuren. Naast Ocarina of Time zijn ook andere games geselecteerd. Het gaat hierbij om: Ms. Pac-Man, Dance Dance Revolution en Sid Meier’s Civilization. Andere kanshebbers voor een plek in het museum waren: Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper, NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue en Words with Friends. Naast deze games zijn bijvoorbeeld ook de originele Doom, Pong, GTA 3 en de eerste Zelda in het museum te beschouwen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time kwam in 1998 uit voor de N64. Het was de eerste Zelda-game in 3D en maakte destijds erg veel indruk op zowel gamers als critici. Dit kwam onder andere door de gigantische wereld, die ondanks de lineaire gamestructuur voor zijn tijd veel vrijheid bood. Ook de combat, de soundtrack en het ontwerp van de dungeons werden zeer geprezen. Het was namelijk één van de eerste actieavonturengames in 3D en wordt tot op de dag van vandaag door veel mensen niet alleen gezien als de beste Zelda-game, maar ook één van de beste games ooit gemaakt. Het werd daarom dan ook weleens tijd dat deze iconische game aan het museum werd toegevoegd.

Wat denk jij over deze toevoeging aan de Video Game Hall Of Fame? Ben je het er mee eens? Heb jij zelf ook warme en nostalgische herinneringen aan de game of aan de 3DS-remake? En welke games moeten er volgens jou nog worden toegevoegd? Laat het ons vooral weten in de reacties!