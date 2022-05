Marvel’s Midnight Suns krijgt leeftijdsclassificatie in Australië

Later dit jaar komt een nieuw Marvel avontuur naar de Switch!

Marvel’s Midnight Suns heeft een leeftijdsclassificatie gekregen in Australië. Het spel heeft een ‘M’ for Mature-score gekregen, vanwege “volwassen thema’s en bovennatuurlijk geweld, in-game aankopen”. Midnight Suns werd oorspronkelijk aangekondigd op Gamescon 2021 met een oorspronkelijke verschijningsdatum voor maart 2022. Afgelopen november kondigde ontwikkelaar Firaxis Games echter aan dat het spel vertraagd zou worden naar de tweede helft van 2022. Het feit dat Midnight Suns nu een leeftijdsclassificatie heeft gekregen, betekent dat de release niet meer al te ver weg zal zijn. Het spel wordt ontwikkeld door de makers van Civilization en XCOM, en zal ook gameplay bevatten die veel weg heeft van XCOM. Hieronder kan je de trailer van Marvel’s Midnight Suns nog een keer bekijken. Kijk jij ernaar uit om Marvel’s Midnight Suns te spelen? Welke van de superhelden in deze game is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties!