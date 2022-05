Japanse gameplaytrailer Mario Strikers: Battle League Football online

Bekijk de nieuwste uitgebreide beelden van Mario's aanstaande voetbalspel.

Voetbal wordt vaak volkssport nummer 1 van Nederland genoemd. Zeker als het nationale elftal of een club internationaal succes boekt, lijkt het hele land in de ban van de bal. Mario en zijn vrienden en vijanden trappen dan ook graag een balletje mee, maar dan wel op hun manier in Mario Strikers: Battle League Football voor de Nintendo Switch. Vandaag is er op het Japanse Youtube-kanaal van Nintendo een nieuwe gameplaytrailer van Mario’s voetbalspel verschenen. In maar liefst 5 minuten wordt er in het Japans het een en ander uit de game getoond.

Hoewel de gesproken en geschreven tekst in het Japans is, spreken de beelden voor zich. We zien natuurlijk de bekende personages als Mario, Peach, Toad, Wario en Bowser op het voetbalveld schitteren in wedstrijden van 5-tegen-5. Daarnaast zien we in de gameplaybeelden bijvoorbeeld ook dat de bekende items uit de Mario-games gebruikt kunnen worden om je winkansen te vergroten. Ook ligt de nadruk in Battle League Football ook op battle, want de stevige tackles en snoeiharde overtredingen vliegen van het scherm. Het leukste is dan ook dat er geen scheidsrechter is om in te grijpen. Je tegenstander tegen de elektrische muur aan beuken om de bal te veroveren? Schilden op het veld gooien om de tegenpartij te hinderen? Het kan en het mag allemaal in Mario Strikers: Battle League Football! De game is vanaf 10 juni 2022 verkrijgbaar in de eShop en als fysieke versie in de winkel.

Bekijk hieronder de gameplaytrailer en vertel ons daarna welke indruk je krijgt van Mario’s voetbalspel.