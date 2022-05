Prinny Presents NIS Classics Volume 3 verschijnt in september

Deze collectie bevat La Puchelle: Ragnarok en Rhapsody: A Musical Adventure.

Begin vorige maand werd Prinny Presents NIS Classics Volume 3 aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze game bevat twee klassiekers, namelijk La Pucelle: Ragnarok en Rhapsody: A Musical Adventure. Wanneer de game zou gaan verschijnen was nog onbekend, maar dat is vandaag bekendgemaakt. Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Puchelle: Ragnarok/Rhapsody: A Musical Adventure komt namelijk op 2 september uit in Europa. Het duurt nog een aantal maanden, maar NIS America heeft voor de tussentijd een filmpje gedeeld van La Pucelle: Ragnarok. Deze video kan je hieronder bekijken.

La Pucelle: Ragnarok is een tactisch RPG, die eerder alleen in Japan als update van La Pucelle: Tactics is verschenen. In de komende Switch-versie zal alle DLC inbegrepen zijn. Daarnaast hebben de stemmen een opfrisbeurt gekregen en zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd om de spelervaring te verbeteren. Je kunt onder andere gebruik maken van sneller reizen tussen de gebieden en scènes en animaties overslaan.

Rhapsody: A Musical Adventure is net als La Pucelle: Ragnarok een tactische RPG. Op dit moment is het nog niet bekend of er aanpassingen zijn gedaan voor de Switch-versie. Spelers krijgen in ieder geval de originele versie voor de PlayStation met enkele updates, die in de Nintendo DS-versie verwerkt waren. Het is wel mogelijk om de resolutie van het beeld aan te passen van de huidige standaarden tot een simulatie van een ouderwetse beeldbuistelevisie.

Ga jij deze game halen? Of heb je één van de eerdere collecties al gespeeld? Laat het ons weten in een reactie!