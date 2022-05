Eldest Souls krijgt gratis Depths of the Forgotten DLC

Gratis nieuwe content voor iedereen die de game al heeft!

Goed nieuws voor iedereen die Eldest Souls speelt: de game heeft een hoop gratis nieuwe content gekregen. Deze content komt in de vorm van een DLC met de naam Depths of the Forgotten, die dus gratis is voor iedereen die de game al heeft. Je hoeft alleen maar de laatste versie, versie 1.1.23 te downloaden. En dit is absoluut geen kleine DLC: de game krijgt er zo ongeveer 30% meer content bij. Zo zijn er drie nieuwe bossfights, een nieuwe manier om je wapens te upgraden, vier nieuwe wapens, een cryptische nieuwe NPC en een boel nieuwe lore. Benieuwd hoe dit eruit moet zien? De trailer van de DLC kun je hieronder bekijken.

In Eldest Souls zijn de oude Goden ontsnapt aan hun eeuwenlange gevangenschap en zijn uit op wraak. Door hun verwoestende krachten los te laten op de wereld veranderen weilanden in woestijnen en drogen rivieren uit. Jij bent de laatste hoop van de mensheid. Neem de rol aan van een eenzame krijger met slechts één doel: versla ze allemaal.