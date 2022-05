Attentat 1942 aangekondigd voor de Nintendo Switch

Bekijk de Tweede Wereldoorlog door de ogen van overlevenden.

Op 5 mei wordt in Nederland Bevrijdingsdag gevierd. Op deze dag wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland gemarkeerd. In de game Attentat 1942 kun je oorlog volgen door de ogen van twee overlevenden. Het avonturenspel met point-and-click-elementen is door de Tsjechische ontwikkelaar Charles Games gemaakt. Attentat 1942 is geproduceerd in samenwerking met historici, die gespecialiseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Door het realisme en authenticiteit heeft deze game op andere platforms al meerdere awards gewonnen. Volgende week zullen Switch-bezitters ook aan de slag kunnen met Attentat 1942. Vanaf 12 mei 2022 zal Attentat 1942 in de eShop te koop zijn voor €13,99.

In het jaar 1942 voeren de Nazi’s ook in Tsjechië een schrikbewind. De grootvader van de speler heeft een belangrijke rol gespeeld in het verzet en is afgevoerd naar een concentratiekamp. Aan de speler is de taak om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Je praat tijdens het spelen met je familieleden en leden van het verzet. Ondertussen moet je uit de klauwen van de bezetter zien te blijven. Het spel is rijk geïllustreerd en bevat unieke digitaal gerestaureerde oorlogsbeelden. Op die manier krijgt de speler een indrukwekkende ervaring om de oorlog te zien door de ogen van overlevenden.

Bekijk hieronder alvast de officiële trailer en gameplaybeelden. Ben jij onder de indruk van dit bijzondere oorlogsspel? Laat het ons hieronder weten.