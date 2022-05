Sonic Prime krijgt eerste teaser

De eerste teaser voor de nieuwe Netflix-serie van Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, is gisteren onthuld door Netflix. Het is een animatieserie met 24 afleveringen, waarin Sonic allerlei gloednieuwe avonturen door de multiverse zal ondergaan. De stemacteur van Sonic is wederom veranderd voor deze show. In de games wordt Sonic ingesproken door Roger Craig Smith en in de films door Ben Schwartz. Deze keer zal Canadese stemacteur Deven Mack echter de rol van de blauwe blur vertolken. Hieronder volgt de omschrijving van de serie door Netflix, de boodschap van Deven Mack en de korte teaser zelf. Kijk jij uit naar Sonic Prime? Heb je ooit Sonics eerdere animatieseries gekeken? Laat het ons weten in de reacties!

The 24-episode animated adventure aimed at kids 6-11 will feature the “Blue Blur” of video game fame in a high-octane adventure where the fate of a strange new multiverse rests in his gloved hands. Sonic’s adventure is about more than a race to save the universe, it’s a journey of self-discovery and redemption.”