[Review] Nintendo Switch Sports – Een karige, maar vermakelijke sportgame

Trap, sla, gooi en smash in Nintendo Switch Sports!

Iedereen die dit leest heeft vast wel warme en nostalgische herinneringen aan het in 2006 verschenen Wii Sports. Deze invloedrijke sportgame heeft een grote rol gespeeld in de 101 miljoen exemplaren die er van de Wii zijn verkocht. Het werd al gauw een popcultuurfenomeen. Gamers, huismoeders, sporters en zelfs bejaarden gingen met deze game aan de haal. De besturing was namelijk zo toegankelijk dat zelfs je digibetische moeder, die nog moeite heeft met het menu van de nieuwe magnetron, jou kon inmaken in een potje bowlen. Er volgden in 2008 en in 2013 al twee vervolgdelen in de vorm van Wii Sports Resort en Wii Sports Club. Na bijna 10 jaar afwezigheid vond Nintendo het daarom de hoogste tijd om deze oude motion control-koe weer uit de sloot te trekken. Maar zijn al die zwieber- en zwabberspelletjes nog wel zo leuk anno 2022?

Sportmaatjes

Een van de eerste dingen die meteen opviel toen deze nieuwe (Wii) Sports-game werd aangekondigd, was de afwezigheid van Nintendo’s welbekende Mii-personages. Deze debuteerden op de Wii en waren in Wii Sports voor het eerst speelbaar. Ze stonden toen nog bekend als de Wii-poppetjes. Later zijn ze echter ook op vele andere platformen verschenen, waaronder de 3DS, de WiiU en zelfs op mobiele apparaten. Ook op de Switch zijn ze hier en daar nog te vinden, maar toch heeft Nintendo met deze game besloten om deze statische, maar herkenbare personages in te ruilen voor de meer kleurrijke en cartoony Sportsmates.

Het internet was hier in eerste instantie niet heel blij mee en noemde deze nieuwe poppetjes erg generiek. Persoonlijk prefereer ik de designs van de Sportsmates boven die van de Mii-personages. Dit komt omdat ze beter aansluiten bij de wereld van de game. De omgevingen barsten namelijk van de felle kleuren en hebben net als de personages een heel strak cartoonesk ontwerp. Ook sluiten de formaten van de lichaamsdelen van de Sportsmates beter op elkaar aan dan die van de Mii’s. Mocht je toch een groot fan zijn van de Mii’s, dan kun je in ieder geval de hoofden van je Mii’s op de nieuwe personages gebruiken.

Beperkte charactercreator

Helaas is de charactercreator, waarmee je de Sportsmates maakt, bij lange na niet zo uitgebreid als die van de Mii’s. Je bent heel beperkt in het aantal kapsels, ogen en neuzen om je poppetje mee te personaliseren. Als je de game wat langer hebt gespeeld, kun je wel meer opties ontgrendelen. Maar zo uitgebreid als de Mii-charactercreator wordt het tot nu toe niet. Ook jammer is dat de game jouw zelfgemaakte Sportsmates niet gebruikt op de achtergrond van de verschillende omgevingen. De originele Wii Sports deed dit wel, waardoor je de Mii’s van je vrienden en familie op de bowlingbaan of in het tennispubliek terugzag. Hierdoor kwam de wereld daar net iets meer tot leven.

Oude sporten spelen beter dan ooit!

Nintendo Switch Sports bevat op dit moment zes verschillende sporten. Drie hiervan zijn sporten die je al kent van eerdere games, waaronder bowlen en tennis uit Wii Sports en chanbara uit Wii Sports Resort. Deze klassieke sporten spelen min of meer hetzelfde als in de oorspronkelijke games en voelen heerlijk oud en vertrouwd aan! Sterker nog, de verbeterde motion controls hebben ze in bepaalde opzichten verbeterd. Op het moment dat je bijvoorbeeld een bowlingbal gooit en je je pols iets meer naar links of juist naar rechts draait, kun je de bal met zo’n effect gooien dat die meer de kant op rolt die je wilt. En bij tennis werkt het nu zo dat wanneer je je pols draait bij het meppen, je een topspin kunt uitvoeren om de bal wat hoger te laten stuiteren.

Tactisch tennis

Toch waren er ook momenten waarop de verbeterde motion controls mij een klein beetje in de steek lieten. Dit gebeurde vooral in de nieuwe sport badminton. In deze meer tactische variant van tennis is het de bedoeling dat je goed kijkt waar je tegenstander in het veld staat, om zo te bepalen wanneer je een dropshot of een smash gebruikt. Er waren momenten dat m’n poppetje smashte of helemaal niet reageerde op het moment dat ik de Joy-Con heel duidelijk naar links of naar rechts sloeg om de shuttle rechts of links achterin het veld te slaan. Hierdoor stelde deze sport mij als jarenlange badmintonspeler toch een klein beetje teleur.

Smashen en blocken

Een vergelijkbare sport die mij wel positief wist te verassen was volleybal. Waar je in bijvoorbeeld tennis of bowling steeds één en dezelfde move uitvoert is dat bij volleybal heel afwisselend. Zo ben je de ene keer de bal aan het overspelen en smashen en geef je de volgende keer de bal een zetje en moet je blocken. Hoe beter je de ‘bumps’ en voorzetjes weet te timen hoe harder jij of je teamgenoot vervolgens kan smashen. Doordat je in deze sport verschillende bewegingen in korte tijd na elkaar uitvoert, is het de meest veelzijdige sport in de game.

Rocket League op zijn Nintendo’s

Als laatste is er ook nog voetbal en dit is de leukste sport in de game! Je doet dit namelijk met een gigantische bal, die zich in het midden van het veld bevindt. Als speler zul je hier hard achteraan moeten rennen om de bal vervolgens richting het doel van de tegenstanders te trappen. Dit laatste doe je door te schudden met je rechter Joy-Con. De richting waarop je deze beweegt bepaalt waar de bal heen vliegt. Ook kun je door ZL in te drukken tijdelijk extra snel rennen. Hierbij moet je wel goed letten op je groene staminametertje. Deze loopt namelijk langzaam af tijdens het rennen en wanneer die leeg is, zul je wat langer moeten wachten tot je er effectief gebruik van kunt maken. Je moet dus goed nadenken of je je stamina aanvallend of juist verdedigend gebruikt.

Voetbal is zowel met twee spelers als met vier spelers speelbaar. Bij vier speel je op een extra groot veld. De gameplay van voetbal is met zijn grote bal en de manier waarop je een soort boost moet managen erg vergelijkbaar met Rocket League. Als grote verschil is dat de gameplay van voetbal wat minder verticaal is.

Je Sportsmates kunnen wel springen, maar zullen niet opeens muren oprennen of door de lucht vliegen om de bal zo mooi mogelijk in het doel te knallen. Ook zijn de spelers gemiddeld een stuk trager dan de autootjes uit Rocket League. Ondanks het wat tragere tempo weet voetbal met zijn grote vliegende balphysics dezelfde mate van spanning en plezier op te wekken als de populaire race-voetbalgame van Psyonix.

Weinig lag en technische problemen

Waar Wii Sports bekendstond als een gezellige offline game, legt Nintendo Switch Sports de nadruk heel erg op de onlinemodus. Je merkt dit al meteen wanneer je de game opstart. De onlinemodus staat dan al groot bovenaan in beeld. Als je vaker Nintendo-games online hebt gespeeld, dan weet je dat dit gedeelte van hun games niet altijd even goed werkt. Sommige Nintendo-games hebben tot op de dag van vandaag (kuch Super Smash Bros. Ultimate kuch) nog steeds last van veel lag, connectieproblemen en andere issues. Gelukkig zijn die problemen in Nintendo Switch Sports bijna niet aanwezig. Van de tientallen gespeelde potjes tennis, badminton en voetbal heb ik slechts twee keer meegemaakt dat de verbinding werd verbroken. Daarbuiten ben ik nergens tegenaan gelopen. Het is te hopen dat alle toekomstige Nintendo-games zoals het in juni te verschijnen Mario Strikers: Battle Leugue ook zo’n goed onlinesysteem hebben.

Bowling royale

Een aparte sport om te vermelden bij het onlinesysteem is bowlen. Waar andere sporten regelrechte onlinevarianten zijn van de lokale sporten, verandert bowling wanneer je online gaat in een afvalrace. Deze matches beginnen met 16 mensen waarvan er maar acht doorgaan. Vervolgens gaan er van de acht maar vijf door naar de halve finale. Overleef je die ook, dan speel je de finale met nog twee andere spelers. Dit battle royale concept heeft een hele verslavende werking, omdat je nooit weet waar je precies zal eindigen. De ene keer is dat misschien de finale en de andere keer lig je er in de eerste ronde al uit. Als je goed speelt, kun je tijdens lange bowlmatches erg veel punten verdienen, waardoor je zo ook sneller items ontgrendelt via het progressiesysteem.

Standaard of cute?

Het progressiesysteem is volledig rondom deze onlinemodus gebouwd. Iedere keer als je een match hebt gespeeld, krijg je daar standaard 30 punten voor. Daarbovenop ontvang je ook nog bonuspunten als je bijvoorbeeld hebt gewonnen, meerdere strikes hebt gegooid of als je de MVP was met voetbal. Wanneer je 100 punten hebt verzameld, ontvang je een titel, tennis/badmintonracket, kleding of een ander cosmetisch item.

Voor het verkrijgen van die items kun je kiezen tussen twee verschillende stijlen die eens in de zoveel dagen veranderen. Wanneer dit gebeurt, zijn de items van de eerdere collecties niet meer te krijgen. Of ze ooit nog terugkomen is nog niet bekend. Op moment van schrijven zijn de stijlen standaard en cute. Je kunt helaas niet zelf kiezen welk item je wilt. Er wordt er willekeurig één uitgekozen die je nog niet hebt. Heb je alle items van een bepaalde sectie verzameld, dan ontvang je daarmee nog twee extra bonusitems. Deze ontgrendelbare voorwerpen zijn een hele mooie motivator om door te spelen, want je kunt je personage hiermee verder personaliseren zonder dat dit oneerlijke voordelen biedt.

Mager aanbod

Eerder schreef ik al dat deze game zes verschillende sporten heeft. En hoewel die allemaal best leuk om te spelen zijn, voelt het aanbod aan content in deze game erg mager. Helemaal wanneer je dit vergelijkt met de eerdere games in deze franchise. Wii Sports Resort had namelijk 12 sporten. Dat is het dubbele aantal van deze game. Nou is dit een zogenaamde games-as-a-service game en weten we dat golf in de herfst ook nog wordt toegevoegd. Ook kun je ergens een honkbalstadion op de kaart zien, wat impliceert dat die sport vroeg of laat misschien ook nog komt. Maar voor de vraagprijs van €49,99 voor de fysiek versie inclusief beenband of €39,99 voor een digitaal exemplaar zonder beenband vind ik dat ze toch echt wel iets meer content op launch hadden mogen bieden.

Het zit ook niet mee dat er in drie van de zes sporten een object over een netje moet worden geschoten. Boogschieten, honkbal of wakeboarding had voor net iets meer variatie gezorgd, die deze game wel nodig had. Ze hadden het gebrek aan sporten kunnen compenseren door wat meer challenges in de game te stoppen. Zoals het bowlen met 100 pionnen uit de originele Wii Sports of een nieuwe versie van Swordplay showdown uit Wii Sports Resort, waarin je allerlei computergestuurde vijanden moest uitschakelen in verschillende lineaire levels. Maar helaas zit ook dat soort content er amper in.

Special bowling

Net als in de oorspronkelijke Wii Sports zit er wel een special bowling modus in de game. Hierin ben je aan het bowlen met verschillende bewegende obstakels op de baan. Dit is een leuke afwisseling op het normale bowlen en je zult hier zeker op de moeilijkere niveaus goed gebruik moeten maken van de verbeterde motion controls. Zo kun je de bal met zo’n effect gooien dat hij net naar links of naar rechts met de juiste snelheid om alle obstakels heen rolt om een strike te kunnen scoren.

Ook zit er nog een vrijetrap-modus in de game voor voetbal. Speciaal voor deze modus gebruik je de Joy-Con-beenband, die bij de game zit inbegrepen als je hem fysiek hebt gekocht. Aangezien ik een code heb gekregen en niet in bezit ben van de Joy-Con-beenband, heb ik deze modus niet kunnen testen. Op basis van de beelden die hier online van zijn verschenen kan ik echter wel concluderen dat het vrij gimmicky is en je het waarschijnlijk niet veel vaker dan één of twee keer zult spelen.

Een karige, maar vermakelijke sportgame

Enerzijds is Nintendo Switch Sports een erg geinige game, die de gameplay van de oorspronkelijk Wii Sports met zijn verbeterde motion controls nog leuker maakt en daar bovenop nog drie super toffe sporten toevoegt. Anderzijds hadden ze voor €49,99 echt wel iets meer content mogen toevoegen. Nintendo Switch Sports bevindt zich nu op een vreemde middellijn tussen remake en vervolg. Door nog drie of vier nieuwe of oude sporten toe te voegen had dit een sterke remake of een volwaardige sequel kunnen zijn. Op dit moment is het echter geen van beide.

Begrijp me niet verkeerd: de zes individuele sporten bieden veel plezier voor het hele gezin. Ook de onlinemodus van de game werkt verrassend soepel en probleemloos. Toch is het aanbod aan content nog iets te mager om hem (nu al) aan te kunnen raden. Het zou kunnen dat de game over een jaar wel heel veel sporten heeft, die allemaal enorm van elkaar verschillen. Maar ja, wij kunnen helaas niet in de toekomst kijken.

+ Motion controls werken heel nauwkeurig

+ Nieuwe sporten zijn goede toevoegingen aan de game

+ Weinig tot geen online problemen

+ De Sportsmates zijn prachtig vormgegeven en passen goed bij de kleurrijke omgevingen

– Karig aanbod aan sporten en singleplayer content

– De charactercreator van de Sportsmates is vrij beperkt

– Prijs-contentverhouding

– Aanwezige sporten bieden net niet genoeg variatie

DN-Score: 7,0