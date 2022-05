My Fantastic Ranch komt naar de Nintendo Switch

Een ranch vol bijzondere dieren.

NACON en Piece of Cake studio, de ontwikkelaar van onder andere het spel Hacktag, hebben vandaag een nieuwe game aangekondigd voor wat jongere spelers: My Fantastic Ranch. Het spel wordt een management-game welke zich afspeelt in een magische wereld vol wonderlijke wezens en moet in het najaar van 2022 verschijnen, onder andere voor de Nintendo Switch. Zoals gezegd richt de game zich op de jongere spelers en de gameplay is dan ook speciaal ontwikkeld om bijzonder toegankelijk te zijn.

In My Fantastic Ranch kunnen spelers hun eigen droomranch maken door onder andere draken en eenhoorns te verzorgen alsmede rijlessen te organiseren. Het is onder andere mogelijk om bepaalde leerlingen en wezens met elkaar combineren en deze samen te laten ontwikkelen. Spelers kunnen verder onder andere deelnemen aan evenementen en toernooien om hun ranch steeds meer uit te breiden. Later dit jaar zal meer informatie over de titel bekend worden gemaakt. Voor nu moeten we het qua beeldmateriaal ook nog doen met de screenshot hierboven.